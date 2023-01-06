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КХЛ

Сегодня, 20:57

Олег Леонтьев: «Ситуация становится все интереснее и интереснее»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (4:3).

«Интересный матч, который всех держал в напряжении. Концовка была за нами. Спасибо парням, что дожали и выиграли такую тяжелую игру. Хотя вроде бы вели в счете и ничего не предвещало такой развязки, но это хоккей.

Соперник очень быстрый, напористый. Тоже борется за попадание в «восьмерку» на «Западе». Поэтому и была такая сложная игра для нас. У нас свои задачи. Нам надо набирать очки и двигаться по таблице, потому что конкуренты тоже набирают очки. Ситуация становится все интереснее и интереснее.

Команду и болельщиков с победой! Трибуны сегодня здорово поддерживали нас», — приводит слова тренера сайт «Нефтехимика».

Источник: https://hcnh.ru/news/club-life/neftekhimik-severstal-poslematchevaya-press-konferentsiya-06123/
ХК Нефтехимик
ХК Северсталь
Олег Леонтьев
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