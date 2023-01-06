Олег Леонтьев: «Ситуация становится все интереснее и интереснее»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Северстали» (4:3).

«Интересный матч, который всех держал в напряжении. Концовка была за нами. Спасибо парням, что дожали и выиграли такую тяжелую игру. Хотя вроде бы вели в счете и ничего не предвещало такой развязки, но это хоккей.

Соперник очень быстрый, напористый. Тоже борется за попадание в «восьмерку» на «Западе». Поэтому и была такая сложная игра для нас. У нас свои задачи. Нам надо набирать очки и двигаться по таблице, потому что конкуренты тоже набирают очки. Ситуация становится все интереснее и интереснее.

Команду и болельщиков с победой! Трибуны сегодня здорово поддерживали нас», — приводит слова тренера сайт «Нефтехимика».