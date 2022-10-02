Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 18:18

Главный тренер «Нефтехимика»: «Верил, что в Челябинске Гарипов покажет отличный матч»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:1).

— Парней с победой. Напряженный матч. Здесь всегда тяжело играть, болельщики поддерживают здорово. От этого ценнее эта победа, плюс — мы давно здесь не выигрывали. Все прекрасно понимают, что нам нужно подниматься вверх, поэтому каждый матч для нас очень важен. Этот матч не исключение. Помогали вратарю, Эмиль в очередной раз сыграл здорово. Всех, кто нас поддерживает, с победой.

— Ваша команда побеждает уже третий матч подряд. Можно ли сказать, что игроки завелись?

— Игра идет постоянно нацеленная и агрессивная. Сейчас началась победная серия.

— Почему решили выбрать стартовым голкипером Эмиля Гарипова?

— Я верил в него, верил, что он отличный вратарь. Верил, что в Челябинске он покажет отличный матч.

— Что удалось изменить после прошлого матча с «Трактором»?

— Немного подкорректировали тактику, добавились в команду новые игроки. Предыдущие матчи вселяют в нас уверенность. И на этот матч мы выходили с огромным желанием добиться положительного результата.

— В прошлом матче с «Металлургом» был «бразильский» хоккей. Вам, как тренеру, лучше играть 6:5 как в Магнитогорске либо такие матчи как сегодня, на характере и до последней минуты, с преимуществом в одну шайбу?

— Бывает по-разному. Лучше тот хоккей, в котором ты выходишь победителем.

Источник: https://hctraktor.org/media/news/44814-22-23-traktor-vs-neftekhimik-i-poslematchevaya-press-konferentsiya/
Эмиль Гарипов
ХК Нефтехимик
ХК Трактор
Олег Леонтьев
0
Читайте также
«Дешевая трусость!» Детали недопуска российского футболиста в Польшу
Николишин взялся за неблагодарное, но важное дело — он будет рулить московским хоккеем
Украина заблокировала выезд в освобожденную часть Запорожской области
Посла России в Германии вызвали в МИД страны из-за референдумов
ДНР и ЛНР войдут в состав РФ в закрепленных в конституциях границах 2014 года
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Крылов рассказал о недостатках новой арены «Авангарда»

Крылов: «Морозов целиком «за» проведение Матча звезд КХЛ в Омске»