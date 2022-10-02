Главный тренер «Нефтехимика»: «Верил, что в Челябинске Гарипов покажет отличный матч»

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (2:1).

— Парней с победой. Напряженный матч. Здесь всегда тяжело играть, болельщики поддерживают здорово. От этого ценнее эта победа, плюс — мы давно здесь не выигрывали. Все прекрасно понимают, что нам нужно подниматься вверх, поэтому каждый матч для нас очень важен. Этот матч не исключение. Помогали вратарю, Эмиль в очередной раз сыграл здорово. Всех, кто нас поддерживает, с победой.

— Ваша команда побеждает уже третий матч подряд. Можно ли сказать, что игроки завелись?

— Игра идет постоянно нацеленная и агрессивная. Сейчас началась победная серия.

— Почему решили выбрать стартовым голкипером Эмиля Гарипова?

— Я верил в него, верил, что он отличный вратарь. Верил, что в Челябинске он покажет отличный матч.

— Что удалось изменить после прошлого матча с «Трактором»?

— Немного подкорректировали тактику, добавились в команду новые игроки. Предыдущие матчи вселяют в нас уверенность. И на этот матч мы выходили с огромным желанием добиться положительного результата.

— В прошлом матче с «Металлургом» был «бразильский» хоккей. Вам, как тренеру, лучше играть 6:5 как в Магнитогорске либо такие матчи как сегодня, на характере и до последней минуты, с преимуществом в одну шайбу?

— Бывает по-разному. Лучше тот хоккей, в котором ты выходишь победителем.