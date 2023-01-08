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Сегодня, 21:09

Олег Леонтьев: «Бывают такие моменты, когда эмоции захватывают и хочется забить голы»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Витязя» (5:2).

— Мы понимали значение этого матча и настрой у нас был боевой. Неплохо начали, но соперник создал много голевых моментов и реализовал свои шансы. У нас тоже была масса моментов. Во втором периоде очень здорово сыграли, но, к сожалению, реализация наша оказалась не на нужной высоте. Плюс здорово сыграл вратарь соперника, много выручал.

— Все шайбы в наши ворота были забиты после быстрых контратак. Это следствие нашей увлеченности атакующими действия?

— Бывают такие моменты, когда эмоции захватывают и хочется забить голы. Игроки бегут вперед, заигрываются и не успевают возвращаться назад. Мы на это обращаем внимание, говорим постоянно об этом, но эмоции и игра захватывает. Не всегда получается как надо.

— В концовке игры у «Нефтехимика» были удалены три защитника, а у «Витязя» три нападающих. Насколько это повлияло на тактический рисунок?

— У нас оставалось еще четыре защитника, мы играли в большинстве. Это никак не повлияло. Мы выпустили шестого полевого, пытались спасти игру. Не получилось, к сожалению.

— Забей Митякин во втором периоде в меньшинстве, думаете результат был бы иным?

— Там не только у Митякина был шанс, были моменты и у других ребят. Когда забиваешь, естественно, это тебя воодушевляет. Будет совсем другой рисунок игры, но можно что угодно говорить, а счет на табло.

Источник: https://hcnh.ru/news/club-life/neftekhimik-vityaz-poslematchevaya-press-konferentsiya-080123/
ХК Витязь
ХК Нефтехимик
Олег Леонтьев
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