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Сегодня, 22:40

Леонтьев — об игре «Нефтехимика» с «Сибирью»: «В турнирной таблице мы соседи, отсюда такой накал»

Алина Савинова
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев объяснил накал страстей в матче FONBET чемпионата КХЛ против «Сибири».

Игра проходила в Нижнекамске и завершилась победой хозяев со счетом 2:1. В концовке матча хоккеисты устроили потасовку на скамейке запасных.

«В турнирной таблице мы соседи с «Сибирью», и это давление чувствовалось. Матч очень важный и для нас, и для наших соперников. Отсюда такой вот накал и нерв прошлись сквозь этот поединок. Были неплохие скорости, создавали угрозы. Определяющим стал момент, когда мы ликвидировали перевес «Сибири» своим быстрым голом. И уже потом уже на эмоциях забили второй. Затем играли строго, дисциплинированно, на команду», — приводит пресс-служба КХЛ слова Леонтьева.

«Нефтехимик» набрал 39 очков в 42 играх и занимает 9-е место в Восточной конференции, «Сибирь» идет 8-й с 39 баллами за 40 встреч.

Источник: https://www.khl.ru/news/2025/01/06/540341.html
Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Сибирь
Олег Леонтьев
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