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Сегодня, 20:35

Леонтьев после победы над «Спартаком»: «Забили и в меньшинстве, и в большинстве — все молодцы»

Леонтьев прокомментировал победу над «Спартаком»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«После новогодних праздников всегда тяжело вкатываться и находить свой игровой ритм и тонус. «Спартак» — быстрая, активная команда, много бросали. Но парни выстояли, забросили хорошие голы. Вратарь хорошо сыграл, полевые много заблокировали. Забили и в меньшинстве, в большинстве — все молодцы! Было видно стремление к победе в этом матче. Порадовались пять минут — и готовимся к следующей игре.

Игра Кизимова? По одному матчу сказать сложно. Но я знаю его давно, у него есть потенциал, хорошие руки и светлая голова. Сложно влиться из ВХЛ в КХЛ сразу, но все же он молодец, забил в большинстве. Будет прогрессировать — будет все нормально», — цитирует Леонтьева пресс-служба КХЛ.

«Нефтехимик» с 43 очками расположился на 10-й строчке «Востока». «Спартак» (49 очков) — 7-й на Западе.

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
ХК Спартак (Москва)
Олег Леонтьев
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