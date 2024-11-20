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Сегодня, 22:11

Тренер «Нефтехимика» Леонтьев: «У нас нет таких финансовых возможностей, как у тех, кто может по полкоманды менять»

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился впечатлениями после матча FONBET чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (0:2).

— Мы были в неоптимальном составе — выбыли Брюквин, Лещенко. У соперника было на день отдыха больше, они были посвежее. Могли сравнять, моменты были — к сожалению, не забили. Плюс у нас не было ни одного большинства — у соперника четыре. Провели неплохой третий период, нанесли 17 бросков, но не смогли взломать оборону соперника.

— Как оцените игру вратаря Долганова?

— Филипп сражается здорово каждую игру. Сегодня он сделал много спасений.

— Надолго ли выбыли Лещенко и Брюквин?

— Пока сложно сказать, необходимо дополнительно обследование.

— Ведется ли работа по приобретению новичков?

— У нас нет таких финансовых возможностей, как у некоторых клубов, которые могут по полкоманды менять.

«Нефтехимик» набрал 28 очков в 30 играх и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
Олег Леонтьев

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