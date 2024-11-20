Тренер «Нефтехимика» Леонтьев: «У нас нет таких финансовых возможностей, как у тех, кто может по полкоманды менять»

Сегодня, 22:11
Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев поделился впечатлениями после матча FONBET чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (0:2).
— Мы были в неоптимальном составе — выбыли Брюквин, Лещенко. У соперника было на день отдыха больше, они были посвежее. Могли сравнять, моменты были — к сожалению, не забили. Плюс у нас не было ни одного большинства — у соперника четыре. Провели неплохой третий период, нанесли 17 бросков, но не смогли взломать оборону соперника.
— Как оцените игру вратаря Долганова?
— Филипп сражается здорово каждую игру. Сегодня он сделал много спасений.
— Надолго ли выбыли Лещенко и Брюквин?
— Пока сложно сказать, необходимо дополнительно обследование.
— Ведется ли работа по приобретению новичков?
— У нас нет таких финансовых возможностей, как у некоторых клубов, которые могут по полкоманды менять.
«Нефтехимик» набрал 28 очков в 30 играх и располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции.