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Сегодня, 23:15

Главный тренер «Нефтехимика» Леонтьев: «Хочу вместе с клубом добиться большего, чем сейчас»

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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал продление контракта с клубом на три года.

«Мы договорились, решили вопрос со всеми условиями, и, я думаю, что все будет нормально. Сотрудничество продолжается, условия в клубе отличные, руководство идет навстречу и с пониманием относится ко всем ситуациям. Ребята, которые сюда приезжают, хотят остаться и продолжать работать в этом клубе. Это мне нравится, и мы двигаемся дальше. Хочу вместе с клубом добиться большего, чем сейчас», — приводит слова Леонтьева корреспондент «СЭ».

Леонтьев руководит клубом из Нижнекамска с 1 мая 2021 года. Под его руководством команда два года подряд выходила в четвертьфинал Восточной конференции Кубка Гагарина.

После 50 матчей сезона-2023/24 «Нефтехимик» располагается на 10-й строчке «Востока» с 49 баллами.

(Данияр Денисов)

КХЛ
ХК Нефтехимик
Олег Леонтьев
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