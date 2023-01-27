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Сегодня, 21:13

Олег Леонтьев: «Рад, что обыграли команду, в которой я когда-то работал»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Автомобилиста» (2:1).

«Очередной трудный поединок, матч плей-офф. У соперника много мастеров, хороших опытных ребят, нам было непросто. Выдержали первый натиск, создавали моменты, но без бросков. Во втором периоде разыгрались, забили хороший гол. Поздравляю Сашу Судницина с сотой победой в КХЛ, здорово помогал, отработал, вся команда играла на результат.

Игра Ильи Федотова? Очень здорово начал в нашей команде, набирал очки в каждом матче, потом просадка была. Очень талантливый парень, надеюсь, будет у нас прогрессировать, порадуемся за него.

Была ли особая мотивация на этот матч? Конечно, мы тут проработали отличные сезоны, всегда с удовольствием сюда приезжаю, очень рад, что обыграли команду, в которой я когда-то работал», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2023/01/27/508994.html
ХК Автомобилист
ХК Нефтехимик
Олег Леонтьев
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