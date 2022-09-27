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КХЛ

27 сентября, 23:46

Главный тренер «Нефтехимика»: «Уверен, что эта победа даст нам больше сил и позитива»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Нефтехимика» после завершения матча регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (2:1 ОТ) поздравил команду с первой победой в сезоне.
«Мы очень рады этой победе. Сегодня болельщики нас заряжали энергией, мы это чувствовали.

Отличная игра вратаря. У нас были голевые моменты, у соперника. Мы большинство на тренировках разыгрываем, забиваем, но в игре что-то не клеится. Надо поработать, усилить этот момент в тренировочном процессе.

Уверен, что эта победа даст нам больше сил и позитива. Подкорректируем какие-то моменты, чтобы играть лучше и радовать болельщиков», — цитирует тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/09/27/502906.html
ХК Нефтехимик
ХК Сибирь
Олег Леонтьев
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