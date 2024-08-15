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Сегодня, 16:02

Главный тренер «Нефтехимика» выступил против нововведения КХЛ

Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
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Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался против нового правила КХЛ. С сезона-2024/25, в случае если команда пропустит в овертайме после замены вратаря на полевого игрока, она больше не будет получать очко за поражение.

— Категорически против этого правила. Команда сыграла матч, заслуженно забрала один балл — почему она должна его терять? В овертайме разыгрывается дополнительное очко. Мы можем играть хоть вчетвером, хоть вдвоем, — сказал Леонтьев.

КХЛ сообщила об изменениях в правила 15 августа.

Хоккей
КХЛ
ХК Нефтехимик
Олег Леонтьев
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