Главный тренер «Нефтехимика» выступил против нововведения КХЛ

Главный тренер «Нефтехимика» Олег Леонтьев высказался против нового правила КХЛ. С сезона-2024/25, в случае если команда пропустит в овертайме после замены вратаря на полевого игрока, она больше не будет получать очко за поражение.

— Категорически против этого правила. Команда сыграла матч, заслуженно забрала один балл — почему она должна его терять? В овертайме разыгрывается дополнительное очко. Мы можем играть хоть вчетвером, хоть вдвоем, — сказал Леонтьев.

КХЛ сообщила об изменениях в правила 15 августа.