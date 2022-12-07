Ларионов: «Хочется сказать добрые слова в адрес ЦСКА, которое дало нам возможность выиграть матч»

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (4:2).

— Во-первых, хочется поздравить, точнее сказать добрые слова в адрес ЦСКА, которое дало нам возможность выиграть матч. Скажем так, скорее дали тот импульс приближенного плей-офф нашей молодой команде. После второго периода, когда мы проигрывали 1:2 здесь наверно проявляется тот хребет, тот стержень команды, которая формируется. Спасибо армейцам за такой тест и в то же время хочу поздравить наших ребят, наших болельщиков, которые приехали из Нижнего, с окончанием сложнейшего выезда, поздравить ребят с хорошей игрой, с хорошей концовкой. Перед перерывом дали такой хороший эмоциональный подъем, фон для того, чтобы мы могли отдохнуть, перезагрузиться и двигаться дальше по сезону.

— В прошлой игре «Торпедо» играло в атаку и проиграло, сегодня проявили терпение и выиграли матч. Может быть с командами уровня ЦСКА так и надо играть?

— Я не думаю, что мы терпели сегодня. Хорошее слово терпение, я часто его употребляю для ребят: терпение с шайбой, с решениями. В этом плане, мы сегодня пытаемся эту игру продать, продать ради того, чтобы болельщик пошел на хоккей, тот хоккей, который изобилует импровизациями, интересными ходами, мастерством, энтузиазмом, который проявляют игроки. Терпение это тоже часть нашей игры, часть роста нашей команды, в этом плане, когда ты проявляешь терпение в своей зоне, чтобы вывести шайбу, чтобы избежать тех моментов, которые мы сами себе создаем в своей зоне, это ключевое. При всем этом я хочу отметить, что ребята поверили друг в друга. Был разговор после первого периода, после второго, это так, как команда преодолевает те трудности, когда нужно находить в себе силы и коллективно добиваться победы, не по одному, а именно коллективно. Здесь мы говорим о том, насколько важна роль каждого игрока в команде. Каждый игрок нашей команды несет в себе долю ответственности, которая перед ними стоит. Мне не важно, кто забивает, главное, чтобы выиграла команда. Говоря о том матче, который был в Нижнем и сегодня, да, может быть они были разными по стилю, мне пока что сложно сказать. Мы не отходим от своей линии, потому что игра в хоккей, это то, что мы любим, она дает возможность того сценария, который невозможно предписать. Мы стараемся делать так, чтобы зритель, приходящий на игру, получал удовольствие. Я перед игрой сказал, если мы завоюем какие-то сердца армейских болельщиков, которые поймут, что хоккей — это игра, а не работа, это наша основная миссия. То же, что мы делали в Детройте нашей русской пятеркой, не важно, русскими мы были или нет, мы играли за «Детройт», мы получали поддержку в разных городах Северной Америки за тот хоккей, который мы показывали. Это та история, которая требует терпения, какой-то боли, которая происходит с ростом команды, с ошибками. Это процесс, который неизбежен, в этих играх ты понимаешь, насколько важны мелкие детали для любого игрока. Возвращаясь к вашим словам, каждая игра она непредсказуема, она интересна. И это дает возможность вам, журналистам об этом говорить, писать и делать свои выводы.

— Венгрыжановский был в составе, но не играл.

— Вы понимаете, здесь, я не люблю, когда у нас одеваются на игру 22 человека, обычно 3 пары защитников и 4 тройки нападающих. Все лимиты, не лимиты, молодые игроки, это не должно пересекаться с КХЛ, здесь должны играть сильнейшие. Мне порой обидно за ребят, которые сидят на лавке и не выходят не потому, что нам не нравится их игра, мы просто должны заявить, хотя можем не заявлять. Мы понимаем, что в нашем случае с таким большим количеством травм, мы идем на этот шаг, для того, чтобы у нас были на скамейке люди, которые могут выйти в данный момент. Венгри при всем при том, что ему нужно играть, мы найдем возможность, чтобы в этом перерыве он сыграл в ВХЛ, почувствовал игру, чувство гола, ответственности и я думаю, что «Дизель» будет доволен, что мы дадим возможность ему набраться игровой практики.