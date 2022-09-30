Главный тренер нижнекамского «Нефтехимика» Олег Леонтьев прокомментировал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата КХЛ (6:5).

— Парней поздравил с победой, они провели хороший матч, — сказал Леонтьев. — Все понимают, что нам надо подниматься с того места, где мы находимся. Отличная самоотверженная командная работа. Хорошая реализация большинства. В конце было тяжело — мы выстояли. Вратарь выручил в нужное время. Двигаемся дальше.

— Самый простой тактический прием против мастеровитых команд — сыграть в откат и отталкиваться от обороны. «Нефтехимик» сегодня избрал другой план. Объясните, почему решили сыграть активно и проходить среднюю зону через пас?

— Потому что у нас молодая команда и много энергии. Мы можем играть в нападении. Надо искать счастье у чужих ворот. Всем — и игрокам, и тренерам — больше нравится играть в чужой зоне. Там голы. Играть в откат — не наш путь. Мы играем в гибридный хоккей. Чередуем откаты и давление.

— Недавно состав вашей команды пополнил вратарь Эмиль Гарипов. Довольны ли вы его игрой и отношением к делу?

— Эмиль Гарипов и Андрей Тихомиров пришли в наш клуб — и я уверен, что с их приходом наша игра изменится в лучшую сторону. Они — порядочные люди и хоккеисты с высокой профессиональной ответственностью. Мы рады, что они у нас.