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Сегодня, 20:17

Главный тренер «Авангарда» Кравец: «О потере игрового тонуса пишут те, кто ничего не понимает в хоккее»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Главный тренер омского «Авангарда» Михаил Кравец после поражение своей команды в первом матче финала Восточной конференции с казанским «Ак Барсом» (2:3ОТ) ответил на вопрос о возможной потере игрового тонуса.

«Это в прессе пишут об этом те, кто ничего не понимает в хоккее. В этой ситуации отдых и эмоции хорошие на тренировках, наоборот, поднимают боевой дух и для ребят - это лучшая ситуация. Были ошибки, потом исправились. Так и должно быть, ребята не должны опускать руки. Надо исправиться, но у нас коллективная игра, важны все четыре звена. Дамир Шарипзянов? Это наш капитан. Как обычно играл здорово, держал все в своих руках. То, что он вышел говорит о том, что восстановился. Но и о характере Дамира тоже.

Дальше будет вероятно такая же напряженная игра, но здесь уже легче ориентироваться. Будут видны ошибки, понятно, в чем нам надо добавить, что изменить. После просмотра видео определимся», — сказал Кравец.

В предыдущем раунде «Авангард» победил магнитогорский «Металлург» в четырех встречах и последний раз ранее выходил на лед 23 марта. «Ак Барс» завершил серию с «Адмиралом» в шести встречах и последний матч до этого сыграл 26 марта во Владивостоке.

Ранее «Авангард» выигрывал серии у «Ак Барса» три раза подряд в 2019, 2021 и 2022 годах. 

ХК Авангард
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