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Сегодня, 18:10

Тренер «Салавата» Козлов: «Ребята в матче с «Металлургом» много забили, были агрессивными, лезли на ворота»

Алина Савинова
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги победного матча ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Металлургом» (6:2).

«Хороший матч от нас. Много забили, отлично начали. Сегодня была хорошая реализация. Во втором моменте был ключевой момент: мы стали удаляться, «Металлург» снимал вратарям но мы выстояли и самоотверженно сыграли. Башкиров сделал хет-трик, кстати, тоже в меньшинстве. Игра была целостной. Ребята реализовали свои моменты, были агрессивными, лезли на ворота», — приводит пресс-служба уфимского клуба слова Козлова.

«Салават» набрал 16 очков и поднялся на шестую строчку в таблице Восточной конференции. 10 октября команда из Уфы встретится с «Автомобилистом». Начало матча — в 17.00 по московскому времени.

Источник: https://hcsalavat.ru/news/viktor-kozlov-molodye-postepenno-stanovyatsya-liderami-zazhivayut-vazhnye-goly/
Хоккей
КХЛ
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
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