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Сегодня, 21:21

Козлов — о победе над «Адмиралом»: «Спецбригады молодцы, сделали свое дело»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал «СЭ» победу над «Адмиралом» (5:2) во втором матче первого раунда плей-офф КХЛ.

— Спецбригады молодцы, сделали свое дело. Ежов хорошо сыграл. Могли действовать лучше в третьем периоде, позволяли сопернику опасно атаковать. Это хороший урок для нас.

 — Почему Хо-Сэнг сыграл в первом звене?

— Кулемин не смог сыграть, Джош хорошо влился в это звено.

— Какие ожидания от поездки во Владивосток?

— Маленькая коробка, много болельщиков. Такие выезды всегда тяжелые.

— У Хо-Сэнга много моментов, но он не бросает по воротам. Почему только обыгрывает?

— Он часто создает моменты, партнеры ему помогают. Он понимает такие решения, есть свои заготовки. Не забывайте, что там Серебряков, он много спасал, из пустых ворот вытаскивал шайбу, а Джош не играл полгода. Быстро голевое чутье не вернуть.

Счет в серии стал 1-1. Следующий матч между командами пройдет в воскресенье, 5 марта.

Виктор Козлов
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев
Кубок Гагарина
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