Сегодня, 21:11
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Адмирала» (3:4 ОТ) в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.
— Доволен командой в том плане, что мы не сдались, отыгрались. В овертайме нам не повезло. Дроздов и Кадейкин сейчас проходят обследование. Утром будут результаты.
— Хотите взять Аймурзина на выезд?
— Будем думать и смотреть, кого брать.
— Что стоит поменять после этой игры?
— Надо отталкиваться от своей игры, много менять не надо.
— Что надо сделать команде сейчас? Надо мотивировать?
— Вы видели глаза ребята? Все горели. Мотивация не актуальна. Подготовка будет завтра в самолете.
— Не кажется вам, что молодые игроки не показывают тот уровень, который от них ждали?
— Посмотрите на этих ребят — звери! А с чего они начинали? На них скептически смотрели. Пацаны сейчас бьются, результат не сразу будет. Они первый полноценный сезон проводят