Козлов — о поражении от «Адмирала»: «Доволен командой, что не сдались и отыгрались»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Адмирала» (3:4 ОТ) в пятом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

— Доволен командой в том плане, что мы не сдались, отыгрались. В овертайме нам не повезло. Дроздов и Кадейкин сейчас проходят обследование. Утром будут результаты.

— Хотите взять Аймурзина на выезд?

— Будем думать и смотреть, кого брать.

— Что стоит поменять после этой игры?

— Надо отталкиваться от своей игры, много менять не надо.

— Что надо сделать команде сейчас? Надо мотивировать?

— Вы видели глаза ребята? Все горели. Мотивация не актуальна. Подготовка будет завтра в самолете.

— Не кажется вам, что молодые игроки не показывают тот уровень, который от них ждали?

— Посмотрите на этих ребят — звери! А с чего они начинали? На них скептически смотрели. Пацаны сейчас бьются, результат не сразу будет. Они первый полноценный сезон проводят