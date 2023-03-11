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Сегодня, 13:51

Козлов — о поражении от «Адмирала»: «Не буду ссылаться на нелогичные голы»

Мария Гусева
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Адмирала» (2:3) в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ.

— Обидное поражение. Игра была равная, соперник воспользовался своими шансами и реализовал их, — цитирует пресс-служба клуба Козлова.

— Есть фактор невезения? Нелогично складывались многие матчи в этой серии.

— Согласен. Матчи складывались нелогично, залетали нелогичные голы. Ссылаться на это я не буду. Обидно, что так рано закончили сезон. Для нас он был неплохой — по тому, как все складывалось.

— Что пошло не так во втором периоде?

— Мы начали в меньшинстве, соперник воспользовался преимуществом, удачно реализовал свои моменты.

«Адмирал» выиграл серию со счетом 4-2. Клуб из Владивостока впервые в истории вышел в полуфинал Восточной конференции.

Виктор Козлов
Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев
Кубок Гагарина
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