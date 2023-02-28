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Сегодня, 10:55

Главный тренер «Салавата Юлаева» Козлов рассказал, будет ли Хо-Сэнг участвовать в матче с «Адмиралом»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов не уверен, что форвард Джош Хо-Сэнг сможет сыграть в первом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ против «Адмирала».

«Будем смотреть на его состояние. Он сегодня первый раз тренировался с командой. Посмотрим, как он будет себя чувствовать», — ответил Козлов на вопрос, сыграет ли хоккеист в плей-офф.

Хо-Сэнг перешел в «Салават Юлаев» в июле 2022 года, он подписал контракт с клубом на один сезон. Канадец получил травму 5 сентября в своем дебютном матче против СКА (2:3 ОТ), после чего перенес операцию. После этого сообщалось, что хоккеист пропустит от 2 до 3 месяцев, однако он до сих пор не вернулся на лед.

Первый матч серии «Салават Юлаев» — «Адмирал» пройдет 1 марта в Уфе. Начало встречи — в 17.00 мск.

Джошуа Хо-Сэнг
ХК Адмирал
ХК Салават Юлаев
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