Козлов — о матче с «Ак Барсом»: «Все платили цену, не жалели себя»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов заявил, что доволен игрой команды в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ с «Ак Барсом», несмотря на поражение (2:3).

«Зрелищный матч, много голевых моментов. Я доволен действиями своих хоккеистов. Много играли в атаке, хорошо проходили среднюю зону. Было много позитивных моментов. Есть от чего отталкиваться. Две равные команды показали достойный хоккей. Сегодня все платили цену, не жалели себя, хотели выиграть, шайба прилетела в открытые места. Хмелевский вернулся, перетерпел и помогал команде дальше. Он был нужен нам», — приводит пресс-служба клуба слова тренера.

«Салават Юлаев» с 57 баллами после 44 игр идет на 3-й строчке в турнирной таблице «Востока». «Ак Бакс» с 52 очками в 45 матчах занимает 7-е место.

3 января клуб из Уфы отправится в гости к «Авангарду». Казанская команда 5-го числа дома сыграет против «Адмирала».