Главный тренер «Салавата Юлаева» о победе в серии со «Спартаком»: «Ребята показали свои яйца»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Спартаком» (3:2) в седьмом матче четвертьфинальной серии Кубка Гагарина.

Благодаря победе уфимцы выиграли серию со счетом 4-3 и вышли в полуфинал плей-офф.

«Я считаю, что ребята показали свои яйца и проявили злой характер, потому что они — красавцы», — сказал Козлов в послематчевом интервью.

«Салават Юлаев» уступал «Спартаку» со счетом 1-3, но после этого выиграл три матча подряд.

В полуфинале Кубка Гагарина «Салават Юлаев» встретится с победителем пары «Локомотив» — «Авангард».