Виктор Козлов: «С «Трактором» опасно раскрываться. Сегодня секрет был в надежной игре в обороне»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Трактора» (3:0).

— Хорошая игра с нашей стороны. Спасибо большое нашим болельщикам, которые поддержали нас в Челябинске. Что касается игры, то с нашей стороны было хорошее начало, много бросали в первом периоде, хорошо забили в большинстве. Во втором периоде «Трактор» перехватил инициативу, но ребята молодцы, выстояли. В третьем тоже молодцы, поймали на контратаке.

— За счет чего ваша команда сегодня не пропустила ни одной шайбы? Можно ли сказать, что вы использовали методички Томи Ламсы, который любил с «Трактором» играть от обороны?

— С «Трактором» опасно раскрываться. Эта команда очень хорошо контратакует. Сегодня секрет был в надежной игре в обороне. Ребята четко выполнили задание, ловили броски на себя, хороший матч на «ноль» отыграл Андрей Кареев.

— «Салават Юлаев» во второй раз в сезоне обыгрывает «Трактор». Это удобный соперник для вас?

— «Трактор» неудобный соперник. Это хорошая команда, которая показывает качественный хоккей, в Челябинске есть специалисты, которые могут наказать за ошибки, возникающие при потере концентрации. Для нас сегодня был непростой матч против хорошего соперника.

— В этом сезоне долго не могли забить защитники. Сегодня их, получается, прорвало?

— Хвалить не хотелось бы, чтоб не сглазить.