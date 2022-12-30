Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Хоккей
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 23:10

Козлов назвал причину поражения «Салавата Юлаева» от «Авангарда»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов поделился мнением о поражении от «Авангарда» (2:3 Б) в матче КХЛ.

«Хорошее начало было с нашей стороны. Забили два гола. Во втором периоде после того, как не совсем удачно мы сыграли в большинстве, «Авангард» перехватил инициативу, забросил свои голы. В третьем периоде была, на мой взгляд, равная игра. Мы создавали моменты, у них была пара моментов. В овертайме были обоюдные моменты, опять же вратари с обеих сторон были хороши. В буллитной серии удачливее был «Авангард».

При 2:0 не было установки играть вторым номером. Там так получилось, что пару раз на нас накладывали смену на смену. «Авангард» воспользовался этим преимуществом, забил гол. Если учесть, что у нас много травмированных и много молодых парней играют на тех ролях, на которых они еще не играли, то одно очко, которое мы взяли, идет за два на данном этапе», — приводит слова Козлова сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» занимает пятое место на «Востоке» с 55 очками в 45 играх.

Виктор Козлов
КХЛ
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
0
Читайте также
«Вашингтон» разгромил «Рейнджерс» в НХЛ: Овечкин не забил, а Шестеркин делал суперсейвы
Валиева покорила соцсети показательным номером в образе Уэнсдэй. Американцы в восторге
Правительство предложило прекратить действие в отношении РФ договоров Совета Европы
19FortyFive назвал ошибкой Вашингтона упущенный шанс договориться с Москвой
Зеленский заключил соглашение с финансовой компанией BlackRock
Путин поздравил ряд мировых лидеров с Новым годом и Рождеством
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Главный тренер ЦСКА Федоров: «Брюквин привнес новую энергию в команду, рад за его прогресс»