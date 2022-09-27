Виктор Козлов — о поражении от «Ак Барса»: «Помимо Александра Радулова в Казани достаточно мастеров»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (0:3).

«Огорчены и расстроены результатом. Мы ожидали большего. Сегодня пришла полная арена болельщиков, которая нас поддерживала.

Помимо Александра Радулова в «Ак Барсе» достаточно мастеров. Просили ребят сыграть сконцентрировано. Все, что должен был создать сегодня соперник, он должен был это заслужить. У них достаточно игроков, которые могут исполнить. Персонально сыграть по Радулову мы не разговаривали», — приводит слова тренера сайт КХЛ.