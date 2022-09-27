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КХЛ

27 сентября, 21:02

Виктор Козлов — о поражении от «Ак Барса»: «Помимо Александра Радулова в Казани достаточно мастеров»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (0:3).

«Огорчены и расстроены результатом. Мы ожидали большего. Сегодня пришла полная арена болельщиков, которая нас поддерживала.

Помимо Александра Радулова в «Ак Барсе» достаточно мастеров. Просили ребят сыграть сконцентрировано. Все, что должен был создать сегодня соперник, он должен был это заслужить. У них достаточно игроков, которые могут исполнить. Персонально сыграть по Радулову мы не разговаривали», — приводит слова тренера сайт КХЛ.

Источник: https://www.khl.ru/news/2022/09/27/502892.html
Виктор Козлов
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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