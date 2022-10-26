Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия

Хоккей

Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 20:48

Виктор Козлов: «У «Ак Барса» хорошая команда. Мне тяжело дать оценку сопернику»

Иван Шитик
Корреспондент
Telegram Новости

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Ак Барсом» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Очень хороший матч с нашей стороны. Спасибо болельщикам, с первой минуты нас гнали. Был полный стадион, побежали сразу вперед. Мы выстояли в меньшинстве, все здорово сыграли в обороне, вратарь подтащил. Каждая игра с Казанью получается одинаковой, исход решают мелочи и нюансы. Ребята — молодцы сегодня, принимали удары на себя, не отбрасывались, когда против них применяли силовые приемы, дорожили шайбой. Это важно с таким соперником, как «Ак Барс». Если бы Казань больше владела шайбой, у нас бы были проблемы.

— Молодежь прогрессирует. Как оцените их?

— Они впитывают все, как губка. Нужно еще больше работать, все в руках ребят. Мы видим прогресс.

— Как вы думаете, были ли проблемы у «Ак Барса» из-за мотивации после серии поражений?

— Они всегда мотивированные и злые. У «Ак Барса» хорошая команда. Мне тяжело дать оценку сопернику. Мы следим за своей игрой.

— Ринат Баширов оценил старт сезона на хорошую четверку. Какую оценку поставите вы?

— Мне бы не хотелось давать оценку. Если Ринат Рашитович так сказал, значит, это хорошо.

— Вы выиграли в три шайбы, это серьезная пощечина «Ак Барсу». Или поддержите Знарка, который заявил, что у Казани было много моментов?

— Я так и скажу. У них было много качественных моментов. Илья Ежов провел отличный матч. Мы отрабатывали сзади, принимали на себя броски. Имея такое нападение, как у Казани, всегда будет создано много опасных моментов.

Источник: https://hcsalavat.ru/news/viktor-kozlov-rebyata-prinimali-udary-na-sebya-ne-otbrasyvalis-/
Виктор Козлов
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
0
Читайте также
Маск назвал Каспарова идиотом за критику в свой адрес
Звезды НБА травят икону рэпа. Канье Уэст высказался против BLM и в защиту белых
Собчак перешла границу с Литвой пешком
В Херсоне произошло нападение на РОВД
В России выявили два новых варианта COVID-19
Как работает один из самых современных танков Т-80БВМ: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Лукоянов: «Хоккей — коллективная игра, поэтому только все вместе мы сможем вылезти из этой ямы»

Хмелевский — о победе над «Ак Барсом»: «Это хоккей в стиле плей-офф: играешь друг за друга, бьешь до крови»