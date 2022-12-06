Виктор Козлов: «Нам отступать было некуда. Важная игра, тем более, с соседями по турнирной таблице»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Авангардом» (3:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Хорошая игра была с нашей стороны. Ребята — молодцы, четко играли в обороне, ловили на себя шайбу. Андрей Кареев сыграл отлично, у них было много опасных моментов, но он держал ворота на замке. Нам сегодня отступать было некуда. Важная игра, тем более, с соседями по турнирной таблице.

— Показалось, что был идеальный кубковый хоккей от вас...

— Не секрет, что кубок выигрывает та команда, которая меньше всего пропускает. Ребята играли с самоотдачей, не боялись давления, лезли вперед. По накалу и эмоциям это был действительно матч плей-офф.

— Как относитесь к правилу трех легионеров вместо пяти в следующем сезоне?

— У меня есть команда, я с ней работаю. Я верю в своих парней, в каждого из них. Без разницы, сколько легионеров. Хоть три, хоть пять. У нас есть одно целое — команда.

— Чем отличается по накалу этот матч от прошлой встречи с «Авангардом»?

— По накалу было то же самое. Проигрывали, вернулись в игру, вышли вперед. Проиграли по буллитам. Всегда приятно играть с «Авангардом», это сильный матч двух классных соперников.

— Не все сбалансировано в большинстве. Почему?

— Я вижу, что парни крепнут в психологическом плане. Они растут, развиваются. Сейчас в большинстве выходят те, кто до этого не пробовал себя в этой роли. Из-за травм нам приходится менять сочетания.