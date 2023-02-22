Козлов о победе над «Автомобилистом»: «Хорошая репетиция перед плей-офф»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Автомобилистом» (3:1) в матче ФОНБЕТ чемпионата КХЛ.

«Хочу поблагодарить наших болельщиков, которые нашли возможность приехать сюда. Мы играли против топовой команды, которая играет в хороший и красивый хоккей. Два периода ребята хорошо прессинговали, создавали моменты, в третьем «Автомобилист» добавил, когда забил гол, перехватил инициативу. Мы хорошо сыграли в обороне, ловили шайбы на себя, Ежов был хорош на последнем рубеже.

Эта игра — хорошая репетиция перед плей-офф. Почему третий период остался за соперником? Они хорошая команда, забили на первой минуте периода, почувствовали кровь, стали идти вперед, прессинговать. Я доволен тем, как мы выдержали этот натиск", — цитирует Козлова пресс-служба КХЛ.

«Салават» (4-е место) набрал 82 очка и обошел «Автомобилист» (5-е место и 81 очко) в турнирной таблице «Востока».