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КХЛ

Сегодня, 21:35

Козлов о победе над ЦСКА: «Ежов сегодня был феноменален»

Козлов прокомментировал победу над ЦСКА в КХЛ
Руслан Минаев
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над ЦСКА (2:1 ОТ) в регулярном чемпионате КХЛ.

«Очень важно, что в третьем периоде мы дважды выстояли в меньшинстве, когда два раза играли «три на пять». Илья Ежов сегодня был феноменален на последнем рубеже, когда во втором периоде вытащил шайбу из пустых ворот. Панин забил важный гол против важного соперника. Секрет Григория в его профессионализме и отношении к делу», — цитирует Козлова пресс-служба КХЛ.

«Салават Юлаев» с 71 очком занимает 6-е место в Восточной конференции. ЦСКА с 82 очками — на второй строчке «Запада».

Виктор Козлов
КХЛ
ХК Салават Юлаев
ХК ЦСКА (Москва)
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