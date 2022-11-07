Козлов — о первом месте на Востоке: «Надо быть лучше во всех компонентах. Мы не сыграли даже половину чемпионата»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Куньлунем» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Хороший матч получился с нашей стороны. Немного не справились в начале с давлением соперника. Молодцы, что забили первый гол. Конечно, не очень здорово, что пропустили сразу, надо в следующих матчах действовать лучше. Отлично отыграли в большинстве и меньшинстве.

— Как думаете, Дроздов расстроился, что не сделал хет-трик?

— Думаю, что да. Уже руки поднимал. На примере игрока «Куньлуня» можно увидеть, как надо бороться до конца.

— Что думаете о «Куньлуне», было сложно?

— Все хорошо играют, обученные игроки, быстрые, идут высоко в прессинг.

— Вы вышли на первое место на Востоке. Есть что улучшить в своей игре?

— Надо быть лучше во всех аспектах. Ребята проделали большую работу, чтобы выйти на нынешнюю позицию. Но мы сыграли только 27 игр, больше половины чемпионата впереди.

— Что с Картаевым?

— Все нормально, шрамы украшают мужчин. Вроде зубы целы.

— Почему во второе звено поставили молодого Аймурзина вместо Хмелевского?

— Саша Хмелевский приболел, поэтому молодой и перспективный парень вошел в игру. Данил провел достойный матч.

— Давали установку Тимкину не реагировать на провокации?

— Нет. Он опытный игрок, всегда принимает правильные решения, — сказал Козлов.