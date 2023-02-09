Козлов о матче с «Куньлунем»: «Быстрые два гола сыграли с нами злую шутку»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Куньлунем» (3:2 ОТ) в матче КХЛ.

«Непростой для нас матч получился. Быстрые два гола в первом периоде сыграли с нами злую шутку, повлияли так, что мы начали придумывать лишнее, допускать ошибки, чем и воспользовался «Куньлунь». Плюс в том, что несмотря на тяжелый матч с нашей стороны, когда не все получалось, мы нашли возможность выиграть и взять очень важные два очка.

Какие прогнозы по Хо-Сэнгу? Вчера он сделал рентген, который мы отослали доктору, который должен сделать заключение: зажила у него травма или нет. И уже от этого будем принимать решение, когда его вводить в основную группу для тренировочного процесса. Пока он тренируется по своей программе», — приводит слова Козлова сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» занимает 6-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 73 очка. Следюущий матч команда проведет 11 февраля против «Витязя».