Козлов о победе над «Металлургом»: «Вратари сыграли хорошо, много ярких сэйвов»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Металлургом» (2:1 Б) в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ.

«Зрелищный матч. Красивый, много атак, голевых моментов — что у нас, что у соперника. Вратари сыграли хорошо, много ярких сэйвов. Эмоции, много болельщиков на трибунах, отличная атмосфера во дворце. Спасибо нашим болельщикам, которые пришли нас поддержать. Как хотели сыграть? То, что планировали, то удалось. Позитивный момент — проигрывая по ходу матча, мы не отклонились от плана. Когда надо было, прессинговали, когда надо — оборонялись, ребята много шайб на себя ловили. Молодцы, выполнили установку на игру. Сегодня было много позитива», — приводит слова Козлова сайт КХЛ.

«Салават Юлаев» находится на второй строчке турнирной таблице «Востока» с 86 очками. Соперник команды по плей-офф станет известен по итогам игрового дня.