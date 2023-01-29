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КХЛ

Сегодня, 18:11

Козлов: «Говорили с Федоровым о снятии вратаря в овертайме»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Нефтехимиком» (3:2 ОТ) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Хороший матч с нашей стороны. С первого периода были нацелены на атаку. Отличный прессинг, были выходы два в один. Сопернику надо отдать должное, они нас поймали на контратаках, забросили две шайбы. Но в целом мы были заряжены. Отыграли хорошо весь матч.

— Общались с Федоровым по снятию вратаря в овертайме? В чем преимущество этой схемы?

— Говорили. Что-то в этом есть. Тут важно было первое вбрасывание, Саша Кадейкин — молодец, выиграл. Все молодцы, не стушевались, а Хмелевский шикарно разобрался с соперником.

— Как планируете дальше использовать Алалыкина: в центре или с краю?

— Он универсальный, хорошо играет и в центре, и на краю. У нас есть две тройки, которые играют в быстрый хоккей. Хорошо, что Дроздов, Пименов и Башкиров нашли себя.

— Почему в первые семь минут не было бросков в створ ворот?

— Мы тоже обратили внимание, что тяжело забить гол, если не попадаешь в ворота. Искали лишнюю передачу, когда надо было самим бросать.

— Вас беспокоит, что часто не забиваете в первом периоде?

— Главное, что есть рисунок игры. Пока просто проблемы с реализацией. Когда начнем больше бросать и брать на себя игру, будем забивать. Есть над чем работать, — сказал Козлов.

Источник: https://hcsalavat.ru/news/kozlov-govorili-s-fyedorovym-o-snyatii-vratarya-v-overtayme-/
Виктор Козлов
ХК Нефтехимик
ХК Салават Юлаев
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