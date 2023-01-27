Виктор Козлов: «Про реванш не совсем правильно. Понимаете, для нас сейчас важная командная игра»

Сегодня, 20:20
Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Северсталью» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
— Непростой матч. Знали, в каком положении «Северсталь», как они двигаются. В первом периоде хорошо сыграли защитники, Илья Ежов подтащил. Потом мы забили голы, шли на ворота. Показали хороший хоккей, важная победа.
— Почему начало второго периода не таким хорошим получилось?
— Второй период очень важен в том плане, чтобы не попадать на наложение смен. Мы пару раз неправильно сменились, играли немного уставшими. Но смогли прибавить.
— Насколько сложно настроить команду после эмоциональной игры с «Ак Барсом»?
— Много эмоций, сложно настроить себя. Ребята показали себя профессионалами, показали такой же хороший настрой.
— Есть настроение реванша перед игрой с «Нефтехимиком»?
— Про реванш не совсем правильно. Понимаете, для нас сейчас важная командная игра. Нижнекамск — хорошая команда, они за счет контратак обыграли «Автомобилист». Готовимся к битве.
— Можно сказать, что сейчас делаете больше акцент на активную игру и атаку?
— Сегодня был хороший прессинг и возврат в оборону. Отсюда пришел гол Пименова, например. Сыграли в обороне, убежали в контратаку и забили.
— Принципиально попасть в четверку на Востоке?
— Это важно, начать плей-офф дома.