Виктор Козлов: «Про реванш не совсем правильно. Понимаете, для нас сейчас важная командная игра»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Северсталью» (4:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Непростой матч. Знали, в каком положении «Северсталь», как они двигаются. В первом периоде хорошо сыграли защитники, Илья Ежов подтащил. Потом мы забили голы, шли на ворота. Показали хороший хоккей, важная победа.

— Почему начало второго периода не таким хорошим получилось?

— Второй период очень важен в том плане, чтобы не попадать на наложение смен. Мы пару раз неправильно сменились, играли немного уставшими. Но смогли прибавить.

— Насколько сложно настроить команду после эмоциональной игры с «Ак Барсом»?

— Много эмоций, сложно настроить себя. Ребята показали себя профессионалами, показали такой же хороший настрой.

— Есть настроение реванша перед игрой с «Нефтехимиком»?

— Про реванш не совсем правильно. Понимаете, для нас сейчас важная командная игра. Нижнекамск — хорошая команда, они за счет контратак обыграли «Автомобилист». Готовимся к битве.

— Можно сказать, что сейчас делаете больше акцент на активную игру и атаку?

— Сегодня был хороший прессинг и возврат в оборону. Отсюда пришел гол Пименова, например. Сыграли в обороне, убежали в контратаку и забили.

— Принципиально попасть в четверку на Востоке?

— Это важно, начать плей-офф дома.