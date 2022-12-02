Виктор Козлов: «Всегда, когда проигрываешь, не очень весело. Сейчас выиграли, много забили, уже другое настроение»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал победу над «Трактором» (6:4) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Очень важная победа. Надо было выиграть и порадовать болельщиков голами. Показали яркий хоккей. Ребята самоотверженно играли в обороне, ловили на себя шайбу. С самоотдачей сыграли и в большинстве, и в меньшинстве.

— Как оцените психологию команды?

— Всегда, когда проигрываешь, не очень весело. Сейчас выиграли, много забили, уже другое настроение.

— Мало забиваете в большинстве. В чем причина?

— У нас Мерфи получил травму, Дроздов. Те, кто много играют, сейчас не выходят на лед. Играет молодой Аймурзин, неплохо справляется. Не бывает так, что нарисовал что-то — и сразу получается.

— Как оцените прогресс Аймурзина? У него 6 очков в 8 матчах.

— Ничего про него говорить не буду. Пусть он сам скромно оценит себя в интервью.

— Некоторые эксперты скептически оценивали перевод Хмелевского на фланг третьего звена. Однако вместе с Аймурзиным они показывают яркий хоккей. Почему вы решили пойти на такие перестановки в составе?

— В нашей ситуации, когда Иван Дроздов получил травму, нам нужно было сделать сбалансированный состав. Саша умеет играть и центрального, и крайнего нападающего. Они хорошо смотрятся вместе. Будет здорово, если продолжат так играть.