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Сегодня, 22:26

Козлов о поражении от «Ак Барса»: «38 минут мы играли правильно, потом допустили ошибку на смене»

Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Ак Барса»
Руслан Минаев
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Ак Барса» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Хорошее начало матча, подловили соперника на атаке. Выстояли 4 минуты в меньшинстве. Считаю, 38 минут мы играли правильно, потом допустили ошибку на смене, а в третьем периоде не дотерпели.

«Ак Барс» — принципиальный соперник для «Салавата». Хорошая, мастеровитая команда с опасными нападающими. Против «Ак Барса» нужно дисциплинированно играть в обороне. Нельзя давать сопернику лишние шансы забить гол, рано или поздно он ими может воспользоваться", — сказал Козлов на пресс-конференции.

«Ак Барс» (64 очков и 5-е место) обошел «Салават Юлаев» (63 очка и 6-я строчка) в турнирной таблице Восточной конференции.

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Салават Юлаев
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