Козлов недоволен игрой «Салавата Юлаева» в матче с «Амуром»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Амура» (1:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

«Комментировать нечего. Я хочу извиниться перед нашими болельщиками за тот матч, который мы сегодня показали. Они не заслуживают того, как мы сегодня играли. Единственный плюс, было видно, что ребята старались, но, опять же, это было только в третьем периоде, а должно было быть с самого начала.

Все увидели сегодня Хо-Сэнга на «Уфа-Арене». Есть ли новая информация по его восстановлению? Джош еще совсем не близко. Когда он поможет, определенных чисел я сам не знаю. Райан Мерфи? Как минимум, еще несколько недель», — приводит слова Козлова сайт лиги.

«Салават Юлаев» занимает шестое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 50 очков в 41 матче. Следующую игру команда проведет 23 декабря против «Адмирала».