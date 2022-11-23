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КХЛ

23 ноября, 20:20

Виктор Козлов: «Перед игрой увидел глаза парней. Понимал, что они выходят как на бой»

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Металлурга» (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Прежде всего хочу сказать большое спасибо болельщикам. Их было очень много. Я доволен сегодняшней игрой, нашей молодежью. Но мы играли с сильным соперником. Я горд за наших парней. Мы попали в яму. Сегодня стало понятно, что команда делает шаги, чтобы из нее выйти.

— Пять игр подряд через день. Как у команды с физикой?

— Других вариантов нет. Готовимся.

— Почему не получается отыгрываться с 0:2, как в прошлых сезонах?

— У нас команда полностью поменялась с начала сезона. Нет легионеров, которые были в прошлом. У нас молодые ребята, они выходят и бьются. Перед игрой увидел глаза парней. Понимал, что они выходят как на бой.

— Почему так перетасовали звенья?

— Играли все, кто мог. У нас травмы.

— Хмелевский сыграл на фланге в третьем звене. Почему?

— Он может играть и в центре, и с края. Решили поставить его с центральным Аймурзиным и Кузьминым.

— Можно сказать, что команде тяжело после травмы Мерфи?

— Он ключевой хоккеист в большинстве. Хорошо владеет шайбой. Его не хватает, — сказал Козлов.

Источник: https://hcsalavat.ru/news/viktor-kozlov-ya-gord-za-nashikh-igrokov/
Виктор Козлов
ХК Металлург (Магнитогорск)
ХК Салават Юлаев
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