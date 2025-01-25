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Сегодня, 20:09

Козлов — о поражении «Салавата» от СКА: «Нам нужно больше требовать с себя, чтобы выигрывать такие команды»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение команды в матче FONBET чемпионата КХЛ против СКА (2:3).

— Выжидательное было начало. СКА хорошо начал. Мы молодцы, хорошо выстояли в обороне, играли неплохо. В целом, совершили несколько ошибок во втором периоде. Потеря шайбы в средней зоне, за счет чего СКА перехватил инициативу и потом начал навязывать свою игру. Потом были моменты, вратарь хорошо сыграл у соперника. Нам не хватило хладнокровия под воротами. Если подытожить, нам нужно больше требовать с себя, чтобы выигрывать такие команды, как СКА, «Ак Барс», «Авангард». Больше доставать эмоций, сил, желания, чтобы победить такие команды. И вот именно разница между хорошей игрой и победой, на мой взгляд, заключается в том, что ты выжимаешь 110 процентов, ты за каждую шайбу кусаешься, — передает слова Козлова корреспондент «СЭ».

«Салават Юлаев» с 64 очками занимает третье место на «Востоке».

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Виктор Козлов
ХК Салават Юлаев
ХК СКА
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