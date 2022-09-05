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КХЛ

5 сентября, 22:42

Виктор Козлов: «Мы не опускаем руки, будем работать»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал поражение от «Витязя» (2:3) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Интересный матч получился. Нанесли много бросков по воротам, но хромала реализация, плюс вратарь соперника сыграл очень хорошо.

— В вашей карьере часто было такое, что при соотношении бросков 39:12 ваша команда проигрывала?

— Бывают такие матчи, когда ситуация складывается не в нашу сторону. Мы создали много качественных моментов, на пустые ворота друг друга выводили, но шайба не заходила. Мы не опускаем руки, будем работать, чтобы забрасывать. Но хочу отметить, что вратарь соперника видел много бросков. Нужно лучше работать на пятаке.

— Что не получается у команды в большинстве?

— Нам нужно работать, связать игроков. Каждый должен понимать, что нужно делать: работа на синей линии, движение, игра на пятаке. Для всего этого нужна практика.

— Отсутствие Хо-Сэнга сказалось?

— В нашей ситуации это не оправдание. У нас было мало времени, чтобы работать над большинством. Мы каждый день пытаемся улучшить ситуацию, — сказал Козлов.

Источник: https://hcsalavat.ru/news/viktor-kozlov-my-ne-opuskaem-ruki-budem-rabotat-chtoby-zabrasyvat/
Виктор Козлов
ХК Витязь
ХК Салават Юлаев
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