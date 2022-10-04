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КХЛ

Сегодня, 21:20

Виктор Козлов: «Андрей Кареев — молодец, был на высоте»

Иван Шитик
Корреспондент

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал разгромную «сухую» победу над «Авангардом» (5:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ.

— Хорошая, важная победа для нас. Дома играли, перед своими болельщиками. Спасибо им большое, было слышно, как они нас поддерживали. Что касается матча: считаю, счет не показывает напряжения, которое было на льду. Хорошо, что выстояли первое меньшинство, у соперника были хорошие моменты в начале матча. Андрей Кареев — молодец, был на высоте. Во втором периоде мы немного упустили нити игры, соперник начал прессинговать, накладывать смены. Мы играли в обороне, но, опять же, молодец Кареев, удержал нас в игре. В третьем отрезке начали принимать правильные решения при входе в зону, играли больше в атаке. Сегодня ребята молодцы, хладнокровно реализовали моменты, которые сами же и создали.

— Двенадцать заброшенных шайб за три матча, три «сухие» победы. Что изменили в игре?

— Отношение к возврату в оборону и контролю шайбы. Ребята более хладнокровно используют моменты, которые создают.

— Сейчас у команды пятиматчевая домашняя серия. Психологически это важный момент?

— Для нас сейчас важен каждый матч, каждый отрезок. Ребята находятся под физической и психологической нагрузкой, с которой они должны справляться. Надо отдыхать, восстанавливаться, настраиваться на следующие матчи, потому что они тоже будут непростыми. Каждая игра будет от ножа.

— Наверняка после такой тяжелой серии будет спад. Как пережить его?

— Как будет, тогда и будем переживать. Следующий матч мы снова играем дома, должны быть готовыми. Когда придет спад, тогда и будем выходить из ситуации.

Источник: https://hcsalavat.ru/news/viktor-kozlov-esli-skhvatili-nit-igry-nuzhno-za-neye-derzhatsya-do-poslednego/
Виктор Козлов
ХК Авангард
ХК Салават Юлаев
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