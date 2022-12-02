Виктор Козлов: «Не могли держать Бочарова в ротации, ему нужна важная роль»

Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов рассказал о последних новостях о составе команды.

— Как прошло расставание с Бочаровым?

— Сложно. Расставаться всегда неприятно, тяжело. Я желаю ему удачи. К сожалению, не нашли ему роль. Он взрослый и авторитетный игрок. Не могли держать его в ротации, ему нужна важная роль.

— Когда ждать возвращения Хо-Сэнга?

— Ждем результатов МРТ. В ближайшем будущем надеемся его увидеть. Как только узнаем результаты, поймем дальнейший курс восстановления, — сказал Козлов.