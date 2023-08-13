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Сегодня, 18:21

Козлов — о составе «Салавата Юлаева»: «Если никем не усилимся, то будем играть теми, кто есть»

Михаил Скрыль
Корреспондент
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Главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов прокомментировал селекцию команды и позиции, которые хотелось бы усилить.

— Домашний турнир выявил места в составе, которые хотелось бы усилить?

— Усилиться хочется всегда. Всегда хочется видеть команду, которая выигрывает каждый матч. Но ситуации бывают разные. Конечно, мы будем искать, но тяжело загадывать, как получится.

— Видите позиции, которые беспокоят и которые необходимо усилить?

— Мы все максималисты и идеалисты. Нам всегда хочется лучшего. В нашей ситуации если никем не усилимся, то будем играть теми, кто есть. И я уверен в наших игроках. Они все бойцы, все с характером. Они просто должно повзрослеть, возмужать и стать лидерами. Это хороший вызов для всей команды.

Виктор Козлов
ХК Салават Юлаев
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