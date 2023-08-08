Тренер сборной России Воеводин — о победе над СКА: «Ребята проявили характер»

Главный тренер сборной России Николай Воеводин прокомментировал победу над СКА (6:5 Б) на турнире Sochi Hockey Open.

— Первые два периода были не за нами. Проигрывали в движении, в моментах, в голах и счете. В перерыве поговорили о том, что ничего не потеряно. Нужно было забить гол, который вдохновил ребят, добавил им сил. Дальше сравняли счет. Ребята проявили характер — я благодарен им.

— Было ощущение, что, когда счет стал 5:5, вы не отдадите сегодняшнюю игру?

— Я не помню, какие были ощущения. Было приятно, что ребята сравняли и проявили характер. Мы могли закончить в овертайме, моменты были. Хорошо, что закончили матч победой. В серии буллитов показали мастерство, хотя в СКА более проверенные мастера. Единоборство в буллитах даст еще больше уверенности игрокам.