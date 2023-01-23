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Сегодня, 18:38

Жамнов рассказал о задачах в академии «Спартака»

Руслан Минаев
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Главный тренер сборной России по хоккею Алексей Жамнов рассказал о концепции работы академии «Спартака».

По словам специалиста, задача клуба — воспитывать не только игроков выпускного года, но и более молодых хоккеистов.

«Ясно, что всегда можно пригласить лучших ребят из регионов, но это не всегда правильно. Есть свои воспитанники, которые должны прогрессировать, набираться мастерства, чтобы быть готовыми играть в первой команде «Спартака», и вот это наша основная задача. Ясно, что есть команды возрастов, которые усилились игроками из других организаций и клубов, но мы стараемся делать на 80 процентов так, чтобы именно наши спартаковские воспитанники выпускались, когда подходит время», — цитирует Жамнова ТАСС.

Жамнов является советником председателя наблюдательного совета «Спартака», курирующем академию красно-белых.

Источник: ТАСС
ХК Спартак (Москва)
Алексей Жамнов
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