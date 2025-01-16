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Сегодня, 22:52

Козырев — о нестабильности результатов «Северстали»: «У нас молодая команда, мы нормально к этому относимся»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев ответил на вопрос о нестабильности результатов череповецкой команды.

— Вы видели, что у нас молодая команда. Мы нормально к этому относимся, это рабочий момент. Здесь просто работа, постоянный труд. Мы постоянно разговариваем с ребятами, чтобы они могли определять, где и как сыграть, — передает слова Козырева корреспондент «СЭ».

В последних восьми матчах «Северсталь» одержала 4 победы и потерпела 4 поражения. В четверг, 16 января, команда Козырева на выезде обыграла СКА со счетом 7:4.

Хоккей
КХЛ
ХК Северсталь
Андрей Козырев
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