Сегодня, 22:35
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев поделился впечатлениями после поражения от московского «Динамо» (2:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.
— Сегодня был тяжелый матч. Мы играли с сильным соперником. Во втором периоде у нас было преимущество, увы, мы его не реализовали. В третьем периоде игра шла до гола, мы его пропустили. В концовке могли спасти матч.
— Очередной близкий матч с «Динамо», но снова поражение. Ваша команда 12 раз подряд проиграла бело-голубым. Обращали ли внимание на этот факт?
— Все матчи упорно складываются. Это сильный соперник, у них хороший подбор игроков, здорово играет вратарь. Нам нужно добавлять в реализации.
— Хотели бы вы в плей-офф сыграть с «Динамо»?
— Нам главное в плей-офф попасть. Сейчас стоит вопрос на повестке дня, что туда нужно попадать. Каждая игра у нас важная, серьезные соперники.
После 45 игр регулярного чемпионата «Северсталь» набрала 55 очков и занимает шестое место в Западной конференции.
Федор Носов