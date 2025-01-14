Тренер «Северстали» Козырев — о выборе соперника в плей-офф: «Самое главное попасть туда»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев поделился впечатлениями после поражения от московского «Динамо» (2:3) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Сегодня был тяжелый матч. Мы играли с сильным соперником. Во втором периоде у нас было преимущество, увы, мы его не реализовали. В третьем периоде игра шла до гола, мы его пропустили. В концовке могли спасти матч.

— Очередной близкий матч с «Динамо», но снова поражение. Ваша команда 12 раз подряд проиграла бело-голубым. Обращали ли внимание на этот факт?

— Все матчи упорно складываются. Это сильный соперник, у них хороший подбор игроков, здорово играет вратарь. Нам нужно добавлять в реализации.

— Хотели бы вы в плей-офф сыграть с «Динамо»?

— Нам главное в плей-офф попасть. Сейчас стоит вопрос на повестке дня, что туда нужно попадать. Каждая игра у нас важная, серьезные соперники.

После 45 игр регулярного чемпионата «Северсталь» набрала 55 очков и занимает шестое место в Западной конференции.

Федор Носов