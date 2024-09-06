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Сегодня, 22:48

Андрей Козырев: «Игра у «Северстали» с «Динамо» полностью не получилась»

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Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги матча против «Динамо» (1:3) в ФОНБЕТ чемпионате КХЛ.

— Мы понимали, что стартовый матч «Динамо» проиграло и будет прилагать все силы, чтобы победить. Игра у нас сегодня полностью не получилась, лишь эпизодически у нас были моменты, когда у нас было преимущество.

— Почему у «Северстали» возникли проблемы с закреплением в зоне?

— Сильно играет соперник, не давал контролировать шайбу, главная причина — сильная игра соперника.

— Различные источники утверждают, что у вас была вчера ночью вынужденная посадка в Шереметьево. Повлияла ли посадка на подготовку команды?

— У нас все нормально, в самолете просто сработал датчик. Никаких проблем не было.

— Подписали Джозефа Душака. Когда ждете его в расположении команды?

— Ждем в ближайшее время, скорее всего через неделю.

«Северсталь» с 2 очками занимает пятое место в турнирной таблице «Запада». 8 сентября команда в гостях сыграет с «Куньлунем».

Анна Бирюкова

КХЛ
ХК Динамо (Москва)
ХК Северсталь
Андрей Козырев

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