Козырев — о матче против СКА: «Северсталь» победила за счет командной игры»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу над СКА (7:4) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Это был заключительный матч в нашей выездной серии. Из трех игр мы две игры выиграли. Это неплохой результат для нашей команды. Сегодня, что касается игры, мы победили за счет командной игры, весь матч мы контролировали ход игры и заслуженно победили, — передает слова Козырева корреспондент «СЭ».

«Северсталь» с 57 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА потерпел четвертое поражение подряд и с 55 баллами располагается на седьмой строчке.