Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
FONBET Чемпионат КХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Таблица переходов
Зарплаты КХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 22:47

Козырев — о матче против СКА: «Северсталь» победила за счет командной игры»

Алексей Михайлов
Telegram Дзен

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу над СКА (7:4) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

— Это был заключительный матч в нашей выездной серии. Из трех игр мы две игры выиграли. Это неплохой результат для нашей команды. Сегодня, что касается игры, мы победили за счет командной игры, весь матч мы контролировали ход игры и заслуженно победили, — передает слова Козырева корреспондент «СЭ».

«Северсталь» с 57 очками занимает четвертое место в турнирной таблице Западной конференции. СКА потерпел четвертое поражение подряд и с 55 баллами располагается на седьмой строчке.

1
Хоккей
ХК Северсталь
ХК СКА
Андрей Козырев
Читайте также
Американский кинорежиссер Дэвид Линч умер в возрасте 78 лет
Акинфеев чуть не уехал в Аргентину, «Спартак» перехватил игрока у «Зенита» и додавливает большой трансфер. Главные трансферные слухи РПЛ за 16 января
Стоимость полисов ОСАГО изменится с 27 января
Трусова находится на третьем месяце беременности
Форвард «РБ Брагантино» Алеррандро может перейти в ЦСКА
Украинские СМИ сообщили о бунте жителей Закарпатья против мобилизации
Сегодня
Вчера
Неделя