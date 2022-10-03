Разин: «Проиграли 6 из последних 7 игр, но стыдно мне только за домашнюю игру с «Динамо»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин обратился к болельщикам команды после неудачного отрезка в игре команды.

«Не отчаивайтесь. Да, мы проиграли 6 из последних 7 игр, но стыдно мне только за домашнюю игру с «Динамо», проигранную 1:3. Этот матч упустили по игре, хотя при счете 1:2 у нас был шанс отыграться. Со СКА в Питере играли на равных, уступили по буллитам. В Минске, Ярославле, вчера в Москве с Динамо... везде за игру команды мне краснеть не приходилось. С «Адмиралом» не забили много «большинства», и проиграли по буллитам. После этой неудачи внесли коррективы, и в следующих двух матчах забили 4 гола, разыгрывая лишнего.

В сентябре «Северсталь» набрала 50% очков. Во-первых, если этот график сохранить, то в плей-офф мы попадем. Во-вторых, у нас был сложнейший старт, и кроме «Адмирала» и Минского «Динамо» все соперники были с задачами: минимум медали.

В команде нет упаднического настроения. Конечно, ребята переживают за результат. Все стараются, выкладываются на 100% и больше. Через работу будем добиваться фарта, который необходим в нашем виде спорта», — написал Разин в Telegram-канале.