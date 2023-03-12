Разин о победе над ЦСКА: «Играли солидно, третий период вообще был шикарный»

Главный тренер «Северстали» Андрей Разин оценил игру команды в шестом матче серии первого раунда плей-офф КХЛ с ЦСКА (3:0).

«Сумбурное начало, некоторые ребята волновались. Хорошо, что на первый перерыв ушли со счетом 0:0. Хотя и у нас было пару моментов. Первый гол нас успокоил. Дальше играли солидно, третий период вообще был шикарный. Нас ждет самое интересное — седьмая игра. Самое главное — восстановиться. Хотя сегодня рационально так сыграли.

Отличия игр в Череповце и Москве? Здесь за нас болеют, там за них больше болеют. Конечно, поддержка болельщиков — это как шестой игрок. Отличие, я думаю, только в этом. По тактике ничего не поменяется», — приводит слова Разина сайт лиги.

Счет в серии до четырех побед равный — 3:3. Седьмой матч пройдет 14 марта в Москве. Начало — в 19.30 мск.