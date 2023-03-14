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Сегодня, 22:38

Разин — о втором голе ЦСКА: «Почему судьи не свистнули? Наверное, будут Анисимову объяснять»

Разин поделился впечатлениями от серии первого раунда Кубка Гагарина против ЦСКА
Артур Хайруллин
Заместитель шефа отдела хоккея
Андрей Разин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился впечатлениями от серии первого раунда Кубка Гагарина против ЦСКА (3-4).

— Хорошая серия получилась. Конечно, в нас никто не верил. Думаю, больше вы не будете писать, что ЦСКА не настроился. Конечно, жалко второй год подряд проигрывать в седьмом матче. Но для тех ресурсов, какими мы обладаем... Думаю, вы все понимаете. Желаю ЦСКА повторить свой успех.

— За счет чего удалось вскрыть оборону ЦСКА?

— Реализация моментов. В этой серии у нас хорошо работало большинство, ловили соперника на контратаках. Немного поменяли тактику игры в средней зоне.

— Как прокомментируете второй гол, когда лежал ваш игрок?

— Как я могу не комментировать судей? Там разве только этот момент. Это просто смешно. Я в Ижевске работал когда, у нас человек лежал в крови на пятаке, игра продолжалась. Рожков владел шайбой. Если идет касание, игра останавливается. Почему не свистнули? Наверное, Алексею Анисимову будут объяснять.

— Для себя определились, где будете работать в следующем сезоне?

— Я сейчас не хочу отвечать на этот вопрос. С топ-клубами я еще не работал. Когда я был в «Автомобилисте», он не был топом. Но после нашего удачного сезона местные олигархи обратили внимание на команду. Надеюсь, что здесь тоже олигархи обратят внимание — неважно, буду я в команде или нет.

14&nbsp;марта. ЦСКА&nbsp;&mdash; &laquo;Северсталь&raquo;&nbsp;&mdash; 5:3. ЦСКА вырвал победу в седьмой игре серии. Но важнейший гол забил после грубейшей ошибки судей
КХЛ
ХК Северсталь
ХК ЦСКА (Москва)
Андрей Разин
Кубок Гагарина
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