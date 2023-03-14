Главный тренер «Северстали» Андрей Разин поделился впечатлениями от серии первого раунда Кубка Гагарина против ЦСКА (3-4).

— Хорошая серия получилась. Конечно, в нас никто не верил. Думаю, больше вы не будете писать, что ЦСКА не настроился. Конечно, жалко второй год подряд проигрывать в седьмом матче. Но для тех ресурсов, какими мы обладаем... Думаю, вы все понимаете. Желаю ЦСКА повторить свой успех.

— За счет чего удалось вскрыть оборону ЦСКА?

— Реализация моментов. В этой серии у нас хорошо работало большинство, ловили соперника на контратаках. Немного поменяли тактику игры в средней зоне.

— Как прокомментируете второй гол, когда лежал ваш игрок?

— Как я могу не комментировать судей? Там разве только этот момент. Это просто смешно. Я в Ижевске работал когда, у нас человек лежал в крови на пятаке, игра продолжалась. Рожков владел шайбой. Если идет касание, игра останавливается. Почему не свистнули? Наверное, Алексею Анисимову будут объяснять.

— Для себя определились, где будете работать в следующем сезоне?

— Я сейчас не хочу отвечать на этот вопрос. С топ-клубами я еще не работал. Когда я был в «Автомобилисте», он не был топом. Но после нашего удачного сезона местные олигархи обратили внимание на команду. Надеюсь, что здесь тоже олигархи обратят внимание — неважно, буду я в команде или нет.